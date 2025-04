Internews24.com - Reijnders a Mediaset: «Dobbiamo crederci! Se giochiamo cosi possiamo vincere la Coppa Italia»

Leggi su Internews24.com

: «! Sela» Le parole del centrocampista del MilanSerata da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi, che esce sconfitta con un pesante 3-0 nel ritorno della semifinale dicontro il Milan e dice addio al sogno del Triplete. I nerazzurri, che restano ora in corsa solo in due competizioni, subiscono un duro colpo proprio davanti al loro pubblico. Protagonista assoluto del match Luka Jovic, autore di una splendida doppietta che spiana la strada al successo rossonero. A mettere il sigillo finale ci pensanei minuti conclusivi, chiudendo definitivamente i giochi e sancendo l’eliminazione dell’Inter. Proprio il centrocampista olandese ha parlatoai microfoni dinel post gara:LA- «, questo è il modo più veloce per arrivare in Europa.