Raphinha nel mirino dell’Al Hilal 100 milioni al Barcellona e stipendio da 200 milioni in 4 anni Sport

Hilal a guardare a un altro calciatore brasiliano che quest’anno è esploso con il suo club, il Barcellona, ovvero Raphinha.Raphinha nel mirino dell’Al HilalSecondo quanto riportato dai catalani di Sport:L’Al-Hilal vorrebbe fortemente il brasiliano. Una delegazione del club arabo è stata a Barcellona di recente per parlare di ciò. Il club ha offerto al giocatore un contratto di quattro anni, fino al 2029, con uno stipendio di 200 milioni di dollari, distribuiti in 50 milioni per ciascuna delle quattro stagioni. Un’offerta esorbitante per un calciatore all’apice della sua carriera e con la possibilità di vincere titoli importanti al Barça. Inoltre, l’Al-Hilal avrebbe cercato di avviare i colloqui col Barça per offrire al club una cifra pari a 100 milioni di euro. Ilnapolista.it - Raphinha nel mirino dell’Al Hilal: 100 milioni al Barcellona e stipendio da 200 milioni in 4 anni (Sport) Leggi su Ilnapolista.it Vinicius Jr ha raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per prolungare il suo contratto. Questo ha portato l’Ala guardare a un altro calciatore brasiliano che quest’anno è esploso con il suo club, il, ovveronelSecondo quanto riportato dai catalani di:L’Al-vorrebbe fortemente il brasiliano. Una delegazione del club arabo è stata adi recente per parlare di ciò. Il club ha offerto al giocatore un contratto di quattro, fino al 2029, con unodi 200di dollari, distribuiti in 50per ciascuna delle quattro stagioni. Un’offerta esorbitante per un calciatore all’apice della sua carriera e con la possibilità di vincere titoli importanti al Barça. Inoltre, l’Al-avrebbe cercato di avviare i colloqui col Barça per offrire al club una cifra pari a 100di euro.

