RAI1 NOVITÀ DA SETTEMBRE PER LA VITA IN DIRETTA E LA VOLTA BUONA ANTEPRIMA

SETTEMBRE. Si inizia coi primi ragionamenti su quali possono essere i cambiamenti e gli aggiustamenti per il daytime.Possiamo svelarvi in ANTEPRIMA che gli addetti ai lavori sono già all’opera per la prossima stagione televisiva. Due programmi oltre che allo stesso studio condivideranno anche un altro elemento.I due programmi televisivi in questione sono La VOLTA BUONA, il talk show che apre il pomeriggio di RAI1 condotto da Caterina Balivo, e La VITA in DIRETTA, il seguitissimo programma di Alberto Matano.Stando alle ultime, ci sarà un pavimento led simile a quello di tante altre trasmissioni, a partire da Ore 14 su Rai2. Possiamo anche anticiparvi che i fornitori sono stati contattati per i preventivi.L'articolo RAI1: NOVITÀ DA SETTEMBRE PER LA VITA IN DIRETTA E LA VOLTA BUONA (ANTEPRIMA) proviene da BUBINO. Bubinoblog - RAI1: NOVITÀ DA SETTEMBRE PER LA VITA IN DIRETTA E LA VOLTA BUONA (ANTEPRIMA) Leggi su Bubinoblog Non è ancora finita la stagione tv 2024/2025 che si pensa a. Si inizia coi primi ragionamenti su quali possono essere i cambiamenti e gli aggiustamenti per il daytime.Possiamo svelarvi inche gli addetti ai lavori sono già all’opera per la prossima stagione televisiva. Due programmi oltre che allo stesso studio condivideranno anche un altro elemento.I due programmi televisivi in questione sono La, il talk show che apre il pomeriggio dicondotto da Caterina Balivo, e Lain, il seguitissimo programma di Alberto Matano.Stando alle ultime, ci sarà un pavimento led simile a quello di tante altre trasmissioni, a partire da Ore 14 su Rai2. Possiamo anche anticiparvi che i fornitori sono stati contattati per i preventivi.L'articoloDAPER LAINE LA) proviene da BUBINO.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: La Top Five: Coma_Cose, Brunori Sas, Irama, Olly e Gabbani. Settembre vince la finale Nuove Proposte; La Vita In Diretta: salta la puntata di oggi lunedì 23 settembre! Ecco cosa è successo; Daytime Rai, cosa vedremo a settembre: Antonella Clerici riparte con un 'socio', novità Andrea Delogu su Rai 2; Quali programmi Rai partono dal 9 settembre, da È sempre mezzogiorno a La vita in diretta: il calendario; I programmi Rai che iniziano a settembre, dove e quando vederli.