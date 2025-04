Notizie.com - Quelle braccia protese verso il Mediterraneo: Papa Francesco e i migranti, lì dove tutto è cominciato

Leggi su Notizie.com

Per il suo primo viaggio dasi recò a Lampedusa, in Sicilia. Era l’8 luglio 2013 e sull’isola simbolo dei viaggi deinel mar, il Santo Padre parlò di globalizzazione dell’indifferenza.ile i, lì(ANSA FOTO) – Notizie.comPoi Jorge Maria Bergoglio, primoargentino e gesuita, si affacciò al molo. Protendendo leile lanciando un messaggio di fratellanza, di pace, di accoglienza. Da allora il Pontefice non ha mai smesso di spendersi per i rifugiati.è morto lunedì 21 aprile 2025. In questo momento a Roma migliaia di fedeli sono in attesa di entrare nella Basilica di San Pietro per omaggiarlo. Torniamo allora, sull’isola siciliana di dodici anni fa.