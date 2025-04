Donnapop.it - Quando gioca l’Inter? Recupero dopo il rinvio per i funerali di Papa Francesco

Il calcio italiano si ferma sabato 26 aprile per il lutto nazionale legato aidi, e con esso, il campionato di Serie A. Tre partite, tra cui Inter-Roma, sono state rinviate.Perché il campionato si ferma?Sabato 26 aprile, in occasione deidi, il governo italiano ha dichiarato un lutto nazionale di cinque giorni. Di conseguenza, le partite di Serie A previste per quel giorno sono state posticipate, tra cui l’attesa sfida Inter-Roma. Il resto delle partite di campionato, in programma domenica 27 aprile, si giocheranno come da programma.EsiInter-Roma?Ildi Inter-Roma è stato fissato per domenica 27 aprile alle 15:00. Non è stata presa in considerazione l’ipotesi di spostare la partita sabato sera (ore 20:45) per rispettare la congestione del calendario del, impegnata anche mercoledì 30 aprile contro il Barcellona.