Quando gioca la Roma? Orario e data del recupero dopo il rinvio per i funerali di Papa Francesco

Il campionato di Serie A sarà sospeso sabato 26 aprile in occasione del funerale di, con ildi tre partite, tra cui Inter-.La Lega Serie A ha ufficializzato che le tre gare previste per sabato 26 aprile sono state rinviate. In particolare, non si giocheranno quel giorno le sfide Como-Genoa, Lazio-Parma e Inter-.La decisione sui recuperi delle partite rinviateInter-, come le altre due partite, è stata rinviata. Il governo italiano ha proclamato il lutto nazionale di 5 giorni per la morte di, e isi terranno sabato 26 aprile. Di conseguenza, le partite in programma per domenica 27 aprile si giocheranno regolarmente.siInter-?Ildi Inter-è stato fissato per domenica 27 aprile alle ore 15:00. L’incertezza sullaera legata al fitto calendario dell’Inter, impegnata anche mercoledì 30 aprile con il Barcellona.