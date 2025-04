Cultweb.it - Quali modi di dire ha inventato William Shakespeare?

Il 23 aprile è una data importante per gli amanti di, poeta e drammaturgo britannico che ha rivoluzionato non solo il mondo della letteratura e del teatro, ma anche lo sviluppo stesso della lingua inglese per come la conosciamo oggi. In occasione del 461esimo anniversario della nascita e del 409esimo anniversario della morte del Bardo, che ricorrono entrambi proprio oggi, vediamo insiemesono idie le parole che egli hae introdotto nel linguaggio comune, in inglese e non solo.Sono circa 1700 le parole coniate da, alcune dellesono diventate di uso comune in inglese. Ecco le principali:Swagger (camminata propria di chi è sicuro di sé) in Sogno di una notte di mezza estate;Bedazzled (sopraffatto) in La bisbetica domata;Lonely (persona sola o che si sente sola), in Coriolano;Addiction (devozione verso qualcosa, poi diventato “dipendenza, ossessione”) in Otello;Unreal (irreale), unfriend (rimuovere dagli amici), undress (svestire o svestirsi);(diffidile, terribile)Radiance (radiosità) in Venere e Adone;Bedroom (stanza da letto) in La Tempesta.