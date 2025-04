Putin ha deciso manderà la ministra della Cultura russa ai funerali di Papa Francesco

Mosca ha sciolto la riserva: a rappresentare la Russia ai funerali di Papa Francesco sarà la ministra della Cultura Olga Lyubimova. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio, mentre fino a poche ore prima il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato che non era ancora stato deciso chi dovesse andare. Fin da subito era stata infatti esclusa la presenza del presidente russo Vladimir Putin, inseguito da un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra che l'Italia avrebbe il dovere di eseguire sulla via per il Vaticano. "No. Il presidente non ha in programma di partecipare", aveva detto Peskov ai giornalisti nei giorni scorsi. Sarà presente alle esequie anche padre Antonij di Volokolamsk, responsabile delle relazioni esterne della Chiesa russa, che intratteneva stretti contatti con il Papa.

