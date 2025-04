Game-experience.it - PS5 è la console più venduta in USA a marzo 2025, continua il calo generale dell’hardware

Nonostante un mese segnato da un, PS5 si conferma leader del mercato hardware statunitense a. Secondo i dati forniti da Circana, laSony ha dominato sia in termini di unità vendute sia per ricavi, pur segnando un -26% rispetto a2024. Un risultato che evidenzia una forte tenuta del brand in un periodo particolarmente debole per il settore.Mat Piscatella di Circana ha affermato che in totale la spesa hardware negli Stati Uniti è calata del 25% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 286 milioni di dollari, il dato peggiore per il mese didal 2019. La flessione colpisce tutte le principali piattaforme: Xbox Series XS cala del 9%, mantenendo comunque la seconda posizione, mentre Nintendo Switch scivola al terzo posto con un -37%, complice l’attesa per la Switch 2, il cui lancio è previsto per giugno.