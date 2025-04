Ilveggente.it - Pronostico Twente-PSV Eindhoven: i precedenti ci dicono tutto

Leggi su Ilveggente.it

-Psv è una gara della trentesima giornata di Eredivisie: probabili formazioni,e dove vederla Il campionato ormai se lo è preso l’Ajax di Farioli, che ha un bel margine di vantaggio sul Psv e che non ha nessuna intenzione di mollare e che non ha mai mollato in questo periodo. Ma il Psv qualche obiettivo ancora ce lo ha in questa stagione, sopratuno. Cercare di tenersi stretto il secondo posto in classifica per andare direttamente in Champions League il prossimo anno.-Psv: ici(Lapresse) – Ilveggente.itAnche il, però, ha delle idee ben chiare in testa. La formazione padrona di casa al momento è quinta in classifica e di conseguenza in piena corsa per qualcosa di importante. Ma le due squadre che si affronteranno nella notte di giovedì hanno delle qualità completamente opposte e hanno delle qualità che pendono tutte verso la formazione ospite.