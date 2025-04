Dayitalianews.com - Promette lavoro da pasticcere ma truffa un giovane: 33enne denunciato a Catania

L’annuncio-trappola su FacebookUncatanese è statodalla Polizia di Stato per aver messo in atto unaai danni di un trentenne in cerca di. La vicenda ha avuto origine su “Market Place” di Facebook, dove la vittima aveva trovato un annuncio per un impiego come aiutantein una nota pasticceria cittadina.La falsa promessa e la richiesta di denaroContattato telefonicamente, iltore si è spacciato per il titolare della pasticceria, confermando l’offerta dima sottolineando che fosse necessario possedere la certificazione HACCP. Alla risposta negativa del ragazzo, l’uomo ha proposto di procurargli il certificato a pagamento, chiedendo circa 40 euro.L’incontro e la scoperta dell’ingannoI due si sono dati appuntamento in piazza Stesicoro, dove iltore ha incassato la somma pattuita, rassicurando ilcon una falsa promessa di assunzione per il giorno successivo.