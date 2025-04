Processo a Netanyahu capo Shin Bet Ronen Bar accusa il premier di pressioni extralegali spionaggio su manifestanti e fedeltà anteposta alla Corte Suprema

Ronen Bar, capo della sicurezza israeliana nota come Shin Bet, nell'ambito del Processo in corso contro Benjamin Netanyahu ha presentato nella giornata di lunedì un documento contenente accuse contro il premier. L'ufficio di Netanyahu ha smentito il documento di accuse di Bar affermando che si tratta di "affermazioni false".

Israele, Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo

Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier ...

Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier ... Netanyahu in aula: processo è a governo

12.50 Il premier israeliano Netanyahu, poco dopo essere rientrato dalla visita ufficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un procedimento per corruzione. All'esterno del ...

12.50 Il premier israeliano Netanyahu, poco dopo essere rientrato dalla visita ufficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un procedimento per corruzione. All'esterno del ... Israele, Netanyahu nomina ex comandante Marina Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet, Corte Suprema sospende licenziamento di Ronen Bar

L’ammiraglio sarebbe la “persona giusta” per guidare i servizi di sicurezza interni. Il pronunciamento della Corte Suprema sulla rimozione di Bar è atteso per l’8 aprile Dopo la proposta di ...

