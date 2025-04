Lanazione.it - Problemi alla tramvia: guasti simultanei causano disagi sulla T1 di Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 23 aprile 2025 – Un inizio di giornata complesso per molti viaggiatori fiorentini che hanno optato per la. Alle 8.30 di questa mattina, 23 aprile, un convoglio della linea T1 ha subito un malfunzionamento al sistema di frenata presso la fermata Valfonda, situata lungo il percorso tra Careggi e Villa Costanza. A distanza di poco meno di due ore, un analogo inconveniente si è verificatofermata Alamanni, adiacentestazione di Santa Maria Novella.Questo ha causatoa numerosi passeggeri che si sono trovati ad attendere su affollati marciapiedi in cerca di aggiornamentisituazione. Nonostante il caos iniziale, la società di gestione, Gest, ha comunicato che le corse sono riprese regolarmente poco dopo le 10.45. Gest ha inoltre specificato che ioccorsi sono stati frutto di una coincidenza.