Predator Badlands il trailer con Elle Fanning

Predator: Badlands, il trailer con Elle Fanning

La 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Predator: Badlands, il sesto capitolo dell'amata saga di fantascienza d'azione. Diretto da Dan Trachtenberg, il film vede Elle Fanning nei panni di due sorelle gemelle.

Trachtenberg ha precedentemente diretto "Prey", l'ultimo capitolo della serie di film "Predator". "Prey" è stato distribuito in esclusiva su Hulu e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy del 2024. Si è aggiudicato la vittoria per l'eccezionale montaggio sonoro. Trachtenberg ha inoltre diretto film come "10 Cloverfield Lane" e serie TV come "The Lost Symbol", "The Boys", "Black Mirror" e "BlackBoxTV".

Fanning ha recentemente interpretato la monarca russa Caterina la Grande in tre stagioni di "The Great" di Hulu e ha recitato al fianco di Timothée Chalamet nel ruolo di Sylvie Russo nel film biografico su Bob Dylan di James Mangold A Complete Unknown.

