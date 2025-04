Universalmovies.it - Predator: Badlands | Il primo trailer del nuovo film della saga

20th Century Studios ha finalmente svelato ildi, ilfamosasci-fi diretto da Dan Trachtenberg.Con ilanimato “Killer of Killers” in rampa di lancio su Disney+, l’universo cinematografico legato al franchiseè pronto ad offrire agli appassionati di genere una nuova incredibile variazione sul tema.vedrà, di fatto, al centro dell’azione non un umano dagli istinti eroici, ma bensì un giovane cacciatore yautjano rinnegato dalla sua stessa specie, il tutto ambientato in un futuro approssimativo, e su di un pianeta lontano anni luce dalla Terra.Ilè stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autoresceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universodopo l’ottimo Prey ed il suddettoanimato Killer of Killers.