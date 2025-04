Pontassieve fuga di gas

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.40, intervento dei vigili del fuoco nel comune di Pontassieve per una fuga di gas a livello stradale. Sul posto, in Via Giuseppe Di Vittorio, la squadra dei Vigili del fuoco è stata affiancata anche dal nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR).

Pontassieve, fuga di gas in strada

Firenze, 23 aprile 2025 – Una fuga di gas in strada. È successo in via Giuseppe Di Vittorio nel comune di Pontassieve. I vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Pontassieve, ...

