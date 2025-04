Polizia di Stato ecco il bando per assunzione di 4 600 aspiranti agenti

Polizia di Stato ha pubblicato ieri il bando per il concorso pubblico che ha come scopo quello di agevolare l'assunzione di 4.617 aspiranti poliziotti.L'avviso è Stato condiviso sul portale unico del reclutamento e si rivolge direttamente ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate interessati al concorso. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente durante il lasso di tempo che dalla mezzanotte di oggi, 23 aprile, arriva fino alle 23.59 del 22 maggio 2025. Tre diverse candidaturePer potersi candidare al concorso pubblico della Polizia di Stato è consentito scegliere una sola delle tre procedure esistenti, disponibili nella sezione dedicata ai concorsi online del portale web apposito. Quotidiano.net - Polizia di Stato, ecco il bando per l'assunzione di 4.600 aspiranti agenti Leggi su Quotidiano.net Roma, 23 aprile 2025 - Ladiha pubblicato ieri ilper il concorso pubblico che ha come scopo quello di agevolare l'di 4.617poliziotti.L'avviso ècondiviso sul portale unico del reclutamento e si rivolge direttamente ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate interessati al concorso. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente durante il lasso di tempo che dalla mezzanotte di oggi, 23 aprile, arriva fino alle 23.59 del 22 maggio 2025. Tre diverse candidaturePer potersi candidare al concorso pubblico delladiè consentito scegliere una sola delle tre procedure esistenti, disponibili nella sezione dedicata ai concorsi online del portale web apposito.

