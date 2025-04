Pistoia la battaglia per il ponte di Orsigna

Orsigna, il paese dello scrittore Tiziano Terzani, nel Pistoiese rischia l'isolamento con la chiusura per lavori del ponte di Pracchia, per decisione della Provincia. Ma gli abitanti non ci stanno e organizzano la rivolta. "Sarà il sequestro della vallata, è inaccettabile", denunciano. Sul piede di guerra anche i commercianti. Tgcom24.mediaset.it - Pistoia, la battaglia per il ponte di Orsigna Leggi su Tgcom24.mediaset.it , il paese dello scrittore Tiziano Terzani, nel Pistoiese rischia l'isolamento con la chiusura per lavori deldi Pracchia, per decisione della Provincia. Ma gli abitanti non ci stanno e organizzano la rivolta. "Sarà il sequestro della vallata, è inaccettabile", denunciano. Sul piede di guerra anche i commercianti.

