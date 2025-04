Pisa e la Liberazione con le cineproiezioni in notturna sulle Mura di Pisa

Pisa dalla Resistenza alla Liberazione: Acquario delle Memoria in occasione del 25 aprile propone una serie di tour notturni con cineproiezioni per rivivere in prima persona la storia della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Primo appuntamento venerdì 25 aprile, con replica il 2 maggio.

