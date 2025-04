Liberoquotidiano.it - "Pietro il romano": la profezia su chi sarà Papa

Ora che Jorge Bergoglio ha lasciato questa Terra, emergono le teorie dei più superstiziosi che, nel guardare già al prossimo Pontefice, temono chissà quali sventure. In particolare, ci si rifà alle profezie dell’Arcivescovo irlandese del XII secolo, San Malachia, ma anche a quelle dell’indovino francese del 1500, Nostradamus. Entrambi hanno previsto l’elezione di un, dopo la scomparsa di quello precedente “molto anziano”. Quest’ultimo, in una raccolta da lui pubblicata nel 1555 vaticina che “per la morte di un Pontefice molto vecchioeletto undi buona età. Di lui si dirà che indebolisce la sua sede ma a lungo siederà e in attività mordace”. Malachia, invece, avrebbe avuto l’illuminazione durante un viaggio a Roma nel 1139, scrivendo un elenco di papi accompagnati da un motto descrittivo.