Pier Luigi Bersani a Sant’Anna di Stazzema nell’80esimo della Festa della Liberazione

Stazzema (Lucca), 23 aprile 2025 - A 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, dal Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema partirà un messaggio ben preciso: «Vorrei che tutti si riuscissero a riconoscere nei valori di quella libertà e democrazia che ci hanno consegnato coloro che l'hanno conquistata e hanno resistito all'invasore, combattendo perché tornasse la Pace dopo la guerra - è l'appello del sindaco di Stazzema Maurizio Verona -. Vorrei che una volta per sempre ci si riconoscesse tutti in quelle parole che ci diciamo sempre: "Ora e per sempre Resistenza".È il miglior riconoscimento che possiamo dare a quei ragazzi e a quella generazione che ha dato tutto, perfino la vita, per regalarci la libertà e la democrazia». L'orazione ufficiale della Festa della Liberazione nel Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema è stata affidata a PierLuigi Bersani, noto politico e scrittore, ex ministro dello sviluppo economico ed ex segretario nazionale del Partito democratico.

