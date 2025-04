Pessina Federagenti Italia si svegli con le ZES e le Zone logistiche speciali

Italia deve abbandonare ogni indecisione e imprimere una brusca accelerazione a tutti i progetti di Zone economiche speciali, Zone franche e Zone logistiche speciali, per affrontare con munizioni efficaci una guerra commerciale che si preannuncia lunga e che già oggi sta sconvolgendo gli equilibri e la convivenza fra Stati Uniti e Cina”. Ad esprimersi in questo senso, parlando apertamente di necessità di “svegliarsi”, è il presidente della Federazione Italiana agenti e mediatori marittimi (Federagenti), Paolo Pessina. “Da ormai due decenni ci eravamo abituati a cambiamenti repentini, ma il post Covid e quindi l‘instabilità globale dei mercati, specie di quelle aree del pianeta che sono ripiombate nell'incubo della guerra, per non dimenticare la conflittualità commerciale permanente – sottolinea Pessina – stanno rendendo quasi compulsivi i ritmi decisionali esasperando la capacità di reazione. Iltempo.it - Pessina (Federagenti): l'Italia si svegli con le ZES e le Zone logistiche speciali Leggi su Iltempo.it “L'deve abbandonare ogni indecisione e imprimere una brusca accelerazione a tutti i progetti dieconomichefranche e, per affrontare con munizioni efficaci una guerra commerciale che si preannuncia lunga e che già oggi sta sconvolgendo gli equilibri e la convivenza fra Stati Uniti e Cina”. Ad esprimersi in questo senso, parlando apertamente di necessità di “arsi”, è il presidente della Federazionena agenti e mediatori marittimi (), Paolo. “Da ormai due decenni ci eravamo abituati a cambiamenti repentini, ma il post Covid e quindi l‘instabilità globale dei mercati, specie di quelle aree del pianeta che sono ripiombate nell'incubo della guerra, per non dimenticare la conflittualità commerciale permanente – sottolinea– stanno rendendo quasi compulsivi i ritmi decisionali esasperando la capacità di reazione.

