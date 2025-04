Quotidiano.net - Peskov smentisce notizie false sul cessate il fuoco di Putin in Ucraina

"Ci sono un sacco diche appaiono sui media". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry, dopo che ieri il Financial Times aveva scritto che il presidente russo Vladimirsarebbe pronto ad unilsulla linea attuale del fronte in. "Capite che ogni bozza delle diverse opzioni per una soluzione non può essere resa pubblica, perché appena diventano pubbliche, perdono ogni efficacia", ha aggiunto, citato dall'agenzia Ria Novosti.