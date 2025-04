Gqitalia.it - Perché tutti indossano questa t-shirt?

Leggi su Gqitalia.it

Se c’è qualcosa che ormai diamo per certo, è che quando Pedro Pascal si veste per una grande occasione non lascia nulla al caso. Ieri sera a Londra, l’attore si è presentato sul tappeto rosso di Thunderbolts* per sostenere i suoi colleghi dell’Universo Cinematografico Marvel (Pascal interpreterà Mr. Fantastic nel prossimo film sui Fantastici 4), indossando un cappellino da baseball viola, un lungo cappotto marrone e dei pantaloni neri. Il pezzo forte del look, però, era la t-. Non una maglia qualsiasi, ma quella creata dal designer americano Conner Ives e comparsa in breve tempo addosso ad alcune delle celeb più popolari al mondo: Troye Sivan, Haider Ackermann e anche lo stesso Pascal l'aveva già indossata in occasione del suo compleanno."Thunderbolts*" UK Special Screening - ArrivalsMike MarslandLa storia della t-è piuttosto singolare, quasi frutto del caso o del destino.