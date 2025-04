Perché l’Inter si è rifiutata di giocare sabato l’indiscrezione

Come ormai già noto, la partita tra Inter e Roma, inizialmente in programma sabato, è stata posticipata alle ore 15:00 di domenica. sabato sarà infatti la giornata dedicata ai funerale del Pontefice, con tutti i turni del campionato previsti sabato che sono stati riprogrammati. Bene, sorge però un problema e, soprattutto, un retroscena.Il problema risiede nel fitto calendario nerazzurro, con il rinvio della partita che adesso farà sì che l'Inter avrà 24 ore in meno di preparazione alla semifinale d'andata con il Barcellona, nonché sempre 24 ore di riposo in meno rispetto ai blaugrana, impegnati sabato nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Il retroscena, invece, ha motivazioni logistiche e, probabilmente, anche d'immagine.Il retroscenaIl Presidente della Serie A, Enzo Simonelli, ha respinto la richiesta dell'Inter di recuperare la partita in data da destinarsi.

