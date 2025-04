Per Apple e Meta sanzioni soft da parte della Commissione Ue Dovranno pagare 700 milioni di euro

Commissione Ue ha multato Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 milioni per violazioni del regolamento sui mercati digitali Dma. Si tratta di importi relativamente modesti rispetto a multe precedentemente comminate per simili infrazioni. Possibile che la scelta di Bruxelles di limitare l'ammontare delle sanzioni sia anche un "segnale" all'amministrazione Trump della volontà europea di non andare ad uno scontro su questioni commerciali. Il presidente statunitense ha definito le normae Ue sul settore tecnologici una barriera commerciale non tariffaria che i suoi dazi reciproci mirano a colpire.Un'ipotesi formalmente smentita dalla Commissione. "Si tratta di applicazione delle normative, non di commercio. Sono questioni distinte, completamente separate. Abbiamo un regolamento e lo stiamo applicando", ha detto la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà.

