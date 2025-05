Pensioni mai? Cgil su Referendum 8-9 giugno 2025

La Cgil lancia una campagna decisiva per il referendum dell'8/9 giugno 2025, chiedendo un forte "Sì" contro l'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici. Con il titolo provocatorio "Pensioni Mai?", si rivolge a chi da tempo lotta per ottenere diritti previdenziali equi e giusti, stimolando un dibattito cruciale sul futuro delle pensioni in Italia.

La Cgil avvia una campagna contro l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici, e invita a a votare “Si” al Referendum dell’89 Giugno 2025, il titolo del lancio é forte: “Pensioni Mai? ” e sicuramente attirerà l’attenzione di molti nostri lettori che da anni inseguono le pensioni, inseguono perché puntualmente qualche misura modifica le riforme vigenti l’anno precedente, facendo venire meno la certezza di un futuro previdenziale. Vediamo nel dettaglio i punti salienti su cui si batte la Cgil. Abbiamo deciso di riproporre sotto forma di testo il contenuto della campagna, affinché siano leggibili e chiari i singoli aspetti. Referendum 8-9 giugno: Vota ‘SI’, l’appello della Cgil. Stop all’aumento dei requisiti pensionistici, si legge nella locandina, nonostante le continue promesse in pensione sempre più tardi e sempre più poveri, questa é la verità. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it

