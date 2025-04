Lanazione.it - Pauroso incidente, l’autobus esce di strada e si schianta contro una villa

Greve in Chianti (Firenze), 23 aprile 2025 – Alla fine si contano soprattutto danni materiali, si può perfino dire che è andata bene. Sì, perché il bilancio poteva essere ben diverso vista la dinamica dell’le avvenuto questa mattina a Greve in Chianti, lungo latra Greve e Chiocchio all’altezza delle località di Spedaluzzo e Giobbole.Un autobus di linea di Autolinee Toscane – per cause da accertare – è finito fuorilungo la via Chiantigiana. La corsa del mezzo, dopo alcuni metri di sbandamento, è finitauna: il bus ha sfondato un cancello e si è scontrato con il muro dell’abitazione, che risulta in vendita e probabilmente non è abitata.L'a Greve in Chianti: bus siuna casaSul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso: il 118 e i vigili del fuoco di Figline e San Casciano, la polizia municipale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino.