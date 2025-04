Pauroso incidente in A1 tir che trasporta farina finisce in una scarpata

Pauroso incidente stradale lungo l'autostrada A1, all'altezza di Figline Valdarno. Un tir che trasportava sacchi di farina, all'altezza del chilometro 332 in direzione sud, è uscito dalla carreggiata ed è finito nella scarpata sottostante. E' successo oggi, 23 aprile, intorno alle 18,30. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, il personale sanitario del 118. Il camionista, all'arrivo dei soccorsi, era già uscito fuori dal mezzo pesante. I pompieri hanno messo in sicurezza il tir. Sul posto anche la polizia stradale.

