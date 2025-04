Paura per Carlos Santana il leggendario chitarrista trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore a un concerto

leggendario chitarrista rock Carlos Santana è stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas. Secondo quanto riferiscono i media, il mancamento sembra essere stato causato da disidratazione e il musicista 77enne “non è in pericolo di vita”. Ora è sotto osservazione medica e che le sue condizioni sono stabili. L’evento si è verificato al Majestic Theatre, poco prima dell’inizio della performance, e ha comportato il rinvio dello spettacolo, parte del suo attuale tour negli Stati Uniti.Si tratta di un evento che, purtroppo, non costituisce un caso isolato nella carriera del musicista. Nel luglio 2022, Santana ha accusato un malore sul palco durante un’esibizione a Clarkson, Michigan: episodio attribuito a disidratazione e sfinimento da calore. Secoloditalia.it - Paura per Carlos Santana: il leggendario chitarrista trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore a un concerto Leggi su Secoloditalia.it Ilrockè stato ricoverato inessere collassato durante le prove di una San Antonio, in Texas. Secondo quanto riferiscono i media, il mancamento sembra essere stato causato da disidratazione e il musicista 77enne “non è in pericolo di vita”. Ora è sotto osservazione medica e che le sue condizioni sono stabili. L’evento si è verificato al Majestic Theatre, poco prima dell’inizio della performance, e ha comportato il rinvio dello spettacolo, parte del suo attuale tour negli Stati Uniti.Si tratta di un evento che, purtroppo, non costituisce un caso isolato nella carriera del musicista. Nel luglio 2022,ha accusato unsul palco durante un’esibizione a Clarkson, Michigan: episodio attribuito a disidratazione e sfinimento da calore.

