Partenio Lombardi verso il tutto esaurito Avellino che voglia di spettacolo

Avellino continua la sua marcia trionfale con la mente già rivolta a domenica sera, quando alle 20, al “Partenio-Lombardi”, andrà in scena l’ultima sfida della stagione regolare contro il Team Altamura. La promozione è già in tasca, ma i lupi non vogliono rallentare: puntano all’undicesima vittoria consecutiva, per chiudere in bellezza e lanciare un segnale forte anche in vista della Supercoppa di Serie C.La preparazione è ripresa con due sedute aperte al pubblico, oggi pomeriggio alle 15.30 e domani, sempre nel pomeriggio, con tifosi e stampa presenti in Tribuna Montevergine.Un clima carico di entusiasmo, sorrisi e cori: un altro abbraccio simbolico tra squadra e città. Poi, da venerdì, porte chiuse e massima concentrazione: il tecnico vuole un Avellino affamato e lucido, per onorare fino all’ultimo minuto una stagione da incorniciare. Anteprima24.it - Partenio-Lombardi verso il tutto esaurito: Avellino, che voglia di spettacolo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiL’continua la sua marcia trionfale con la mente già rivolta a domenica sera, quando alle 20, al “”, andrà in scena l’ultima sfida della stagione regolare contro il Team Altamura. La promozione è già in tasca, ma i lupi non vogliono rallentare: puntano all’undicesima vittoria consecutiva, per chiudere in bellezza e lanciare un segnale forte anche in vista della Supercoppa di Serie C.La preparazione è ripresa con due sedute aperte al pubblico, oggi pomeriggio alle 15.30 e domani, sempre nel pomeriggio, con tifosi e stampa presenti in Tribuna Montevergine.Un clima carico di entusiasmo, sorrisi e cori: un altro abbraccio simbolico tra squadra e città. Poi, da venerdì, porte chiuse e massima concentrazione: il tecnico vuole unaffamato e lucido, per onorare fino all’ultimo minuto una stagione da incorniciare.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Partenio-Lombardi verso il tutto esaurito: Avellino, che voglia di spettacolo; All’uscita dal “Partenio-Lombardi” tutti a festeggiare la B; Avellino, scontro in Commissione sullo Stadio Partenio: accuse di maleducazione e favoritismi; Avellino: le scelte verso Catania, le ultime dal Partenio-Lombardi; Verso il maxi schermo allo stadio Partenio-Lombardi.

Se ne parla anche su altri siti: Ripresa al Partenio-Lombardi: assenti e da valutare Iannarilli e D'Ausilio; Sold out al “Partenio-Lombardi”, domenica turno decisivo; Via libera al maxi schermo nella stadio Partenio Lombardi: porte aperte a 2 mila tifo. E in città cresce l’attesa tra bandieri e striscioni; Sorrente-Avellino, maxischermo alla stadio Partenio: ma solo per 2mila persone; Partenio Lombardi: c’è il maxi schermo per Sorrento-Avellino.