Parte da Monaco di Baviera la missione ‘Borghi e Cibo 2025’

missione Made in Italy nella prestigiosa Villa Kustermann, tra cultura, gusto e promozione dei territori.Un evento esclusivo darà il via alla missione “Borghi e Cibo – Monaco 2025” il prossimo 10 Maggio presso la prestigiosa sede del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Villa Kustermann, grazie all’ospitalità del Console Generale Sergio Maffettone.L’iniziativa è organizzata da Mancini Worldwide – società specializzata in relazioni internazionali e promozione del Made in Italy – in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Monaco e con il contributo della società My Fair s.r.l. Società Benefit, partner dell’evento e da anni impegnata nella promozione e valorizzazione dei borghi italiani con azioni mirate proprio come il progetto Borghi e Cibo che prese il via a Paestum nell’Ottobre del 2021 con una convention di 3 giorni. Leggi su Puntomagazine.it Lancio internazionale dellaMade in Italy nella prestigiosa Villa Kustermann, tra cultura, gusto e promozione dei territori.Un evento esclusivo darà il via alla“Borghi e2025” il prossimo 10 Maggio presso la prestigiosa sede del Consolato Generale d’Italia adi, Villa Kustermann, grazie all’ospitalità del Console Generale Sergio Maffettone.L’iniziativa è organizzata da Mancini Worldwide – società specializzata in relazioni internazionali e promozione del Made in Italy – in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia ae con il contributo della società My Fair s.r.l. Società Benefit, partner dell’evento e da anni impegnata nella promozione e valorizzazione dei borghi italiani con azioni mirate proprio come il progetto Borghi eche prese il via a Paestum nell’Ottobre del 2021 con una convention di 3 giorni.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Cilento, due ponti all’insegna del sole: torna il turismo sulla costa per il 25 aprile e il 1° maggio; 18 novembre 2024 - Monaco di Baviera: missione imprenditoriale — Italiano; La «Seven seas splendor» inaugura la stagione crocieristica a Salerno: sosta di due giorni in città; Benevento, missione in Germania: «Patto tra costruttori»; Turismo: la missione a Monaco di Baviera della sindaca Angelini.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Parte da Monaco la missione "Borghi e Cibo 2025" per valorizzare i sapori campani; Missione imprenditoriale Ance benevento a Monaco di Baviera; Un nuovo treno internazionale collega Monaco di Baviera e Ancona: tutto ciò che c’è da sapere; Ance Benevento in missione in Baviera: tra cooperazione istituzionale e opportunità innovative della Fiera BAUMA; L’Ance Benevento a Monaco di Baviera: ricerca e formazione, due intese con le Pmi tedesche.