Parma Juve Tudor richiama subito Kolo Muani ed altri due bianconeri le richieste del tecnico dopo l’avvio di partita

Parma Juve, Tudor richiama subito Kolo Muani. Le richieste per l'attaccante e per Kalulu e Locatelli

Avvio sottotono per i bianconeri in Parma Juve, il match del Tardini valido per la 33ª giornata di Serie A. Come riferito dal bordocampista DAZN, Tudor ed il suo vice Javorcic stanno facendo grande attenzione alle situazioni di palla inattiva. Ma non solo. L'allenatore sta richiamando i suoi per quanto riguarda lo sviluppo offensivo: Kolo Muani deve fare molto più attacco alla profondità. Il tecnico bianconero ha parlato anche con Kalulu e Locatelli: devono servire sul lungo il centravanti francese.

