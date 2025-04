Parma Juve tris di doppi ex presenti sugli spalti del Tardini Thuram Cannavaro e Di Vaio assistono al match – FOTO

Parma Juve, sugli spalti del Tardini spuntano tre doppi ex della partita: Thuram, Cannavaro e Di Vaio assistono al match

Al Tardini sta andando in scena Parma Juve, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Al momento le due squadre sono ferme sul punteggio di 0-0 e stanno attraversando la canonica fase di studio.

Sugli spalti dell'impianto parmense, infatti, le telecamere di DAZN hanno immortalato per un attimo Lilian Thuram, Fabio Cannavaro e Marco Di Vaio. I tre ex giocatori sono da considerarsi dei doppi ex, avendo dei noti "passati" con la maglia bianconera e con quella dei crociati.

