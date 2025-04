Juventusnews24.com - Parma Juve 1-0 LIVE: ci prova ancora Conceicao!

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2024/25Archiviata la vittoria contro il Lecce, laquest’oggi fa visita alper proseguire la sua rincorsa a un posto per la prossima Champions League. Bianconeri di scena al Tardini alle 18.30.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-0: sintesi e moviolaFISCHIO D’INIZIO!1? SUBITO! – I bianconeri si rendono subito pericolosi con la bella giocata di McKennie per Locatelli: il movimento di Nico Gonzalez libera Locatelli cheil tiro! Gol a un passo!2? PRESSING– I bianconeri tengono alta la linea del pressing, ducali in difficoltà in impostazione.3? ATTENTO MCKENNIE – Lungo lancio di Suzuki per Valeri, chea scappare sulla sinistra: chiude McKennie senza commettere fallo.