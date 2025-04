Papa Meloni Sempre grata per suoi insegnamenti

ROMA (ITALPRESS) – "Io ho avuto il privilegio di avere un rapporto personale, sincero, con il Pontefice che mi ha fatto comprendere, forse, il tratto più straordinario del suo modo di interpretare il suo pontificato. Era un uomo determinato, però quando parlavi con lui non esistevano barriere, con lui eri a tuo agio e potevi parlare di tutto, potevi raccontarti senza filtri, con lui poteva vedere la tua anima".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di commemorazione di Papa Francesco, nell'aula di Montecitorio. "Ti faceva sentire prezioso, sarò Sempre grata a Papa Francesco per il tempo trascorso insieme" ha aggiunto "per i suoi insegnamenti, per i suoi consigli".

Papa, Meloni “Sarò sempre grata per i suoi insegnamenti”

