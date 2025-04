Papa in corso omaggio dei fedeli nella Basilica di San Pietro

fedeli rendono omaggio alla salma del Pontefice all'interno della Basilica di San Pietro.Una fila lunghissima attraverso la navata centrale per arrivare davanti al feretro aperto dove le persone possono sostare solo per qualche minuto per una breve pausa di preghiera.Secondo la Gendarmeria vaticana c'erano circa ventimila persone in piazza San Pietro per assistere alla processione funebre della traslazione del corpo di Papa Francesco dalla sua residenza di casa Santa Marta in Vaticano nella Basilica di San Pietro. Quotidiano.net - Papa, in corso l'omaggio dei fedeli nella Basilica di San Pietro Leggi su Quotidiano.net Roma, 23 apr. (askanews) - Irendonoalla salma del Pontefice all'interno delladi San.Una fila lunghissima attraverso la navata centrale per arrivare davanti al feretro aperto dove le persone possono sostare solo per qualche minuto per una breve pausa di preghiera.Secondo la Gendarmeria vaticana c'erano circa ventimila persone in piazza Sanper assistere alla processione funebre della traslazione del corpo diFrancesco dalla sua residenza di casa Santa Marta in Vaticanodi San

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Al via il rito della traslazione della salma di Papa Francesco. Dalle 11 l'omaggio dei fedeli; La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - Venerdì 25 aprile alle 20 la chiusura della bara del Papa; La salma del Papa a San Pietro, iniziato l’omaggio dei fedeli; Papa Francesco, in corso il rito della traslazione: dalle 11 sarà possibile rendergli omaggio; Traslata la salma di Papa Francesco: in corso l’omaggio dei fedeli [DIRETTA].

Su questo argomento da altre fonti: Papa, in corso l’omaggio dei fedeli nella Basilica di San Pietro; Papa Francesco, in corso il rito della traslazione: dalle 11 sarà possibile rendergli omaggio; La salma di Papa Francesco in Basilica. Inizia l'omaggio dei fedeli. Il passaggio del fere...; Ultimo saluto a Papa Francesco: migliaia di fedeli in fila per l'omaggio in basilica; Papa Francesco, salma in San Pietro: al via omaggio fedeli nella Basilica Vaticana.