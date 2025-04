Papa Francesco Vance Un grande Pastore ho potuto dirgli che prego per lui

È "abbastanza incredibile" che sia stato l'ultimo leader internazionale ad incontrare Papa Francesco il giorno di Pasqua, poche ore prima della sua morte. E' quanto ha detto Jd Vance parlando con i giornalisti del pool a seguito nella sua visita in India sottolineando che anche se "era in disaccordo su alcune politiche della Chiesa".

