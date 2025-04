Papa Francesco Schlein fa polemica Non merita ipocrisia

merita il nostro ricordo e il nostro cordoglio, non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere": la segretaria del Pd, Elly Schlein, lo ha detto a Montecitorio durante la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite, non riuscendo a non fare polemica contro il governo nemmeno in quest'occasione. La leader dem ha detto che la scomparsa del Pontefice "ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti". Poi ha aggiunto: "Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della Repubblica laica e antifascista: il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza. La nostra vicinanza come Pd, in questa dolorosa perdita, va alla comunità cattolica e a tutti coloro che vogliono portarne avanti l'impegno". Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, Schlein fa polemica: "Non merita ipocrisia" Leggi su Liberoquotidiano.it il nostro ricordo e il nostro cordoglio, nonl'di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere": la segretaria del Pd, Elly, lo ha detto a Montecitorio durante la commemorazione dia Camere riunite, non riuscendo a non farecontro il governo nemmeno in quest'occasione. La leader dem ha detto che la scomparsa del Pontefice "ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti". Poi ha aggiunto: "Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della Repubblica laica e antifascista: il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza. La nostra vicinanza come Pd, in questa dolorosa perdita, va alla comunità cattolica e a tutti coloro che vogliono portarne avanti l'impegno".

Potrebbe interessarti anche:

Da Mattarella a Schlein. Il cordoglio dell’Italia per Papa Francesco

La morte di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, avvenuta questa mattina, ha scosso profondamente il mondo politico e istituzionale a livello globale, così come in Italia. Dalla presidente del ...

La morte di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, avvenuta questa mattina, ha scosso profondamente il mondo politico e istituzionale a livello globale, così come in Italia. Dalla presidente del ... Le preghiere dell’ateo Vauro per Papa Francesco: «È più comunista di Elly Schlein»

Papa Francesco? Prego per lui da ateo perché è più comunista di Elly Schlein. Vauro Senesi lo dice oggi in un’intervista a La Stampa. Vauro ha parlato della salute del pontefice sui social: «Non so ...

Papa Francesco? Prego per lui da ateo perché è più comunista di Elly Schlein. Vauro Senesi lo dice oggi in un’intervista a La Stampa. Vauro ha parlato della salute del pontefice sui social: «Non so ... Vauro prega “laicamente” per papa Francesco: “È più comunista di Elly Schlein”

Papa Francesco, udite udite, può contare sulle suppliche inaspettate di un ateo incallito come Vauro Senesi. Il vignettista che più rosso non si può dopo il ricovero al Gemelli ha dedicato sui ...

Le notizie più recenti da fonti esterne: Papa Francesco, Schlein fa polemica: Non merita ipocrisia | .it; Papa Francesco, Schlein: “Non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti e toglie i soldi ai…; Schlein: Papa Francesco non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti; Addio Papa Francesco, Schlein: No ipocrisie da chi non ha ascoltato i suoi appelli; Papa Francesco, Schlein ricorda: «il Pontefice del dialogo». Nordio: in suo nome carceri più umane.

Se ne parla anche su altri siti: Il parlamento commemora il Papa, Schlein: «Non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti»; Papa Francesco, l'omaggio dei politici in aula a Montecitorio: da Meloni a Schlein; Schlein: Papa Francesco non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti; Schlein: Papa Francesco non merita ipocrisia di chi deporta migranti; Il Parlamento commemora Francesco, Meloni: “Ha invocato la pace, pure se sapeva di essere strumentalizzato”. Conte e Schlein: “No ipocrisie”.