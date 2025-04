Papa Francesco Roma blindata per i funerali

funerali del Papa arriveranno a Roma rinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura. Un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a seguire il Comitato provinciale presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. Sotto la lente, in particolare, la gestione dell'arrivo e della partenza delle autorità e la dislocazione dei mezzi di soccorso. Su Roma è già scattata la no fly zone mentre l'area di piazza San Pietro sarà super blindata nella giornata di sabato, con bonifiche preventive anche nel sottosuolo. Saranno schierati i tiratori scelti, gli artificieri, i nuclei cinofili delle diverse forze di polizia, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, Roma blindata per i funerali Leggi su Tgcom24.mediaset.it Per idelarriveranno arinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura. Un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a seguire il Comitato provinciale presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. Sotto la lente, in particolare, la gestione dell'arrivo e della partenza delle autorità e la dislocazione dei mezzi di soccorso. Suè già scattata la no fly zone mentre l'area di piazza San Pietro sarà supernella giornata di sabato, con bonifiche preventive anche nel sottosuolo. Saranno schierati i tiratori scelti, gli artificieri, i nuclei cinofili delle diverse forze di polizia, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Roma blindata per i funerali del Papa: cosa succede; Papa Francesco, Roma blindata. In campo la Protezione Civile; Capitale blindata: piano sicurezza a Roma per la morte di Papa Francesco; Piazza San Pietro blindata: le prime misure di sicurezza a Roma dopo la morte di Papa Francesco; Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco: No Fly Zone e bonifiche, la città si prepara a un evento storico.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Roma blindata per l’addio a Papa Francesco: in campo droni, cecchini e bazooka anti-drone; Addio a Papa Francesco, Roma blindata: bazooka anti-drone in piazza San Pietro VIDEO; Funerali di Papa Francesco e 25 aprile, Roma blindata; Papa Francesco, Roma blindata. In campo la Protezione Civile; Roma blindata per l’ultimo saluto al pontefice: attese 170 delegazioni ufficiali, tra cui il presidente americano Trump.