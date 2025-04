Papa Francesco Meloni L ultima cosa che mi disse è di non perdere mai umorismo

Papa Francesco, ha ricordato Giorgia Meloni alla commemorazione del pontefice a Camere riunite, disse ai pellegrini: «Triste vedere un prete, un religioso, un monarca inacidito». «Credo che il senso fosse che non puoi guidare gli altri se non sai trasmettere gioia per quello che fai. E Papa Francesco sapeva trasmettere la gioia, la passione, per la sua missione. Ne sapeva trasmettere anche la difficoltà, e questo - ha rimarcato il premier - dava alla sua allegria un valore molto piu' grande. Ha adempiuto alla sua missione fino all'ultimo giorno, quando ha impartito la benedizione Urbi et Orbi e abbracciato i fedeli a San Pietro. E ha sintetizzato, nelle semplici parole sussurrate al suo infermiere: 'grazie per avermi riportato in piazza' la cifra forse piu' significativa del suo intero pontificato». Laverita.info - Papa Francesco, Meloni: «L' ultima cosa che mi disse è di non perdere mai l'umorismo» Leggi su Laverita.info , ha ricordato Giorgiaalla commemorazione del pontefice a Camere riunite,ai pellegrini: «Triste vedere un prete, un religioso, un monarca inacidito». «Credo che il senso fosse che non puoi guidare gli altri se non sai trasmettere gioia per quello che fai. Esapeva trasmettere la gioia, la passione, per la sua missione. Ne sapeva trasmettere anche la difficoltà, e questo - ha rimarcato il premier - dava alla sua allegria un valore molto piu' grande. Ha adempiuto alla sua missione fino all'ultimo giorno, quando ha impartito la benedizione Urbi et Orbi e abbracciato i fedeli a San Pietro. E ha sintetizzato, nelle semplici parole sussurrate al suo infermiere: 'grazie per avermi riportato in piazza' la cifra forse piu' significativa del suo intero pontificato».

