Papa Francesco Meloni alla Camera Suoi appelli alla pace sono per noi un monito alla responsabilità

Papa Francesco non hai smesso di invocare la pace e la fine delle guerre che feriscono l’umanità, dalla ‘martoriata’ Ucraina al Medio Oriente, passando per il Sahel. Lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire, e che le sue parole avrebbero potuto essere travisate e strumentalizzate. Ma i Suoi molteplici appelli alla pace rappresentano per noi, oggi, un ulteriore monito alla responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. Lapresse.it - Papa Francesco, Meloni alla Camera: “Suoi appelli alla pace sono per noi un monito alla responsabilità” Leggi su Lapresse.it non hai smesso di invocare lae la fine delle guerre che feriscono l’umanità, d‘martoriata’ Ucraina al Medio Oriente, passando per il Sahel. Lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire, e che le sue parole avrebbero potuto essere travisate e strumentalizzate. Ma imolteplicirappresentano per noi, oggi, un ulteriore”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della commemorazione dia Camere riunite.

