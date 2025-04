Papa Francesco marea umana da tutto il mondo a San Pietro per l’addio a Bergoglio – Video

Pietro per dire addio a Papa Francesco. Non tutti riescono a entrare, alcuni devono rinunciare ma solo temporaneamente: ritenteremo domani, dicono infatti. C’è chi ha attraversato l’Atlantico per essere qui, come un prete americano giunto dal Maryland; chi ha fatto ore di viaggio in . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Migliaia di persone da questa mattina in piazza Sanper dire addio a. Non tutti riescono a entrare, alcuni devono rinunciare ma solo temporaneamente: ritenteremo domani, dicono infatti. C’è chi ha attraversato l’Atlantico per essere qui, come un prete americano giunto dal Maryland; chi ha fatto ore di viaggio in .

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla ...

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per ...

