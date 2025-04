Papa Francesco omaggio dei fedeli alla salma da oggi fino a venerdì Terminato il rito della traslazione

Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari. Erano queste le persone che nel passato portavano il Pontefice sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Santo Padre in pratica solo nell'occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo.

