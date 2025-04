Papa Francesco la salma nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli

Papa Francesco, traslato da Casa Santa Marta, è ora nella Basilica di San Pietro.Fino a venerdì sera la salma sarà esposta per l’omaggio dei fedeli. Sabato i funerali. Lapresse.it - Papa Francesco, la salma nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli Leggi su Lapresse.it Il feretro di, traslato da Casa Santa Marta, è oradi San.Fino a venerdì sera lasarà esposta perdei. Sabato i funerali.

