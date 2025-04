Papa Francesco il Questore di Roma Impegnati migliaia operatori forze dell’ordine e volontari

Papa Francesco ci “sono piani di sicurezza che includono l’impegno di migliaia di operatori di tutte le forze dell’ordine, ma anche di forze sussidiarie come i volontari, che si aggiungono in maniera significativa al piano di sicurezza. È ovvio che poi ci sono dei focus particolarmente rilevanti, come l’arrivo di alcune personalità ad altissimo livello di attenzione, o il momento storico della traslazione delle spoglie di Papa Francesco dal Vaticano a Santa Maria Maggiore, che sicuramente rimarranno nella Storia e vanno attenzionate ai massimi livelli”. A dirlo il Questore di Roma, Roberto Massucci, impegnato in questi giorni sui piani di sicurezza per la Capitale in vista delle esequie di Papa Francesco, e della successiva traslazione del feretro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. Lapresse.it - Papa Francesco, il Questore di Roma: “Impegnati migliaia operatori forze dell’ordine e volontari” Leggi su Lapresse.it Per i funerali dici “sono piani di sicurezza che includono l’impegno dididi tutte le, ma anche disussidiarie come i, che si aggiungono in maniera significativa al piano di sicurezza. È ovvio che poi ci sono dei focus particolarmente rilevanti, come l’arrivo di alcune personalità ad altissimo livello di attenzione, o il momento storico della traslazione delle spoglie didal Vaticano a Santa Maria Maggiore, che sicuramente rimarranno nella Storia e vanno attenzionate ai massimi livelli”. A dirlo ildi, Roberto Massucci, impegnato in questi giorni sui piani di sicurezza per la Capitale in vista delle esequie di, e della successiva traslazione del feretro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la ...

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la ... L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla ...

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla ... Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per ...

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Papa Francesco morto, potenziata la sicurezza in zona San Pietro e pattuglie lungo il Tevere. Ecco il piano; Morte papa Francesco, Roma si prepara a funerali e conclave; Capitale blindata: piano sicurezza a Roma per la morte di Papa Francesco; Morto Papa Francesco, Roma si blinda: tutte le misure per la sicurezza; Piazza San Pietro blindata: le prime misure di sicurezza a Roma dopo la morte di Papa Francesco.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Folla a San Pietro per Papa Francesco, le telecamere nella Sala operativa della Questura di Roma; Ecco il video della questura sulla gestione della sicurezza per i funerali di Papa Francesco; Papa Francesco, sicurezza in 3D attorno al Vaticano: pattugliamenti a terra, in metro e con i droni; Funerali Papa Francesco, il piano di sicurezza a Roma: no fly zone e bonifiche; Funerali Papa Francesco, dove seguirli in tv. Maxi schermi a via della Conciliazione, Piazza Pia, Santa Maria Maggiore ed Esquilino.