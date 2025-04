Papa Francesco il prefetto Giannini Servizi specifici per la traslazione

prefetto di Roma Lamberto Giannini in un punto stampa a proposito del dispositivo di sicurezza per questi giorni di lutto per Papa Francesco e in vista dei funerali di sabato 26 aprile.“Quello che in particolare si è constatato è stata una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore” ha aggiunto. “Sono stati previsti Servizi molto attenti per la traslazione”. Lapresse.it - Papa Francesco, il prefetto Giannini: “Servizi specifici per la traslazione” Leggi su Lapresse.it “Abbiamo visto un afflusso molto consistente di persone però abbiamo visto che il sistema messo in piedi riesce a gestirlo in maniera serena e ordinata“. Così ildi Roma Lambertoin un punto stampa a proposito del dispositivo di sicurezza per questi giorni di lutto pere in vista dei funerali di sabato 26 aprile.“Quello che in particolare si è constatato è stata una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore” ha aggiunto. “Sono stati previstimolto attenti per la”.

