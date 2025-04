Papa Francesco fedeli commossi ed emozionati

fedeli che hanno assistito alla cerimonia di traslazione del feretro di Papa Francesco, in piazza San Pietro.Una suora si commuove al pensiero che solo domenica aveva voluto presenziare tra la gente per la santa Pasqua. Tanti gli stranieri accorsi per portare il loro omaggio al pontefice, tra cui una donna cubana che si chiede “se esisterà un altro Papa come lui”.I fedeli sono arrivati in Vaticano per portare l’ultimo saluto a Francesco: “se lo merita”, hanno affermato i presenti. Lapresse.it - Papa Francesco, fedeli commossi ed emozionati Leggi su Lapresse.it Tanta commozione ed emozione tra iche hanno assistito alla cerimonia di traslazione del feretro di, in piazza San Pietro.Una suora si commuove al pensiero che solo domenica aveva voluto presenziare tra la gente per la santa Pasqua. Tanti gli stranieri accorsi per portare il loro omaggio al pontefice, tra cui una donna cubana che si chiede “se esisterà un altrocome lui”.Isono arrivati in Vaticano per portare l’ultimo saluto a: “se lo merita”, hanno affermato i presenti.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Papa Francesco, fedeli commossi ed emozionati: Non ci sarà un altro come lui; Siracusa piange Papa Francesco, in Santuario il commosso pellegrinaggio dei fedeli; Il feretro di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. L'abbraccio commosso di migliaia di fedeli; Addio a Papa Francesco, fedeli attoniti: Perdiamo l'unica vera voce per la pace; Papa Francesco, chiusa la cerimonia della traslazione: la salma a San Pietro, l'applauso commosso dei fedeli.

Su questo argomento da altre fonti: Papa Francesco, fedeli commossi ed emozionati: "Non ci sarà un altro come lui"; Papa Francesco, processione da Santa Marta a San Pietro per il trasporto della salma, poi il popolo di fedeli alla camera ardente; I fedeli accolgono con un lungo applauso la salma del Pontefice. Cambiano i riti funebri secondo il suo volere: “Un pastore, non un potente”; Il saluto a Papa Francesco: un momento di grande commozione; L’omaggio dei fedeli a Papa Francesco. In migliaia in San Pietro | La diretta video.