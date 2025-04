Papa Francesco è il giorno del omaggio della sua gente

Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni, è stata traslata da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l'ultimo saluto al pontefice argentino. Almeno cinque ore di attesa per arrivare a dare l'ultimo saluto e per questo motivo il Vaticano fa sapere che sta valutando di tenere aperta la Basilica oltre la mezzanotte. Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, è il giorno dell'omaggio della sua gente Leggi su Tgcom24.mediaset.it La salma di, morto lunedì a 88 anni, è stata traslata da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l'ultimo saluto al pontefice argentino. Almeno cinque ore di attesa per arrivare a dare l'ultimo saluto e per questo motivo il Vaticano fa sapere che sta valutando di tenere aperta la Basilica oltre la mezzanotte.

