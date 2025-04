Papa Francesco e i 5 giorni di lutto interviene Vannacci e mette tutti a tacere

Papa Francesco ha suscitato un’ondata di commozione e riflessione in tutto il mondo. In Italia, la decisione del governo di proclamare cinque giorni di lutto nazionale ha generato un dibattito acceso, soprattutto in relazione alla laicità dello Stato. (Continua.)Leggi anche: Nuovo Papa, il pronipote di Giovanni XXIII rompe il silenzio: chi vorrebbe come successore di FrancescoLeggi anche: Papa Francesco, le ultime parole al fidato infermiereCinque giorni di lutto per la morte di Papa FrancescoIl Governo ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. La decisione ha generato un dibattito molto acceso. Tra le voci che si sono espresse a favore di questa scelta c’è quella di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale dell’esercito, che ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani. Tvzap.it - Papa Francesco e i 5 giorni di lutto: interviene Vannacci e mette tutti a tacere Leggi su Tvzap.it La scomparsa diha suscitato un’ondata di commozione e riflessione in tutto il mondo. In Italia, la decisione del governo di proclamare cinquedinazionale ha generato un dibattito acceso, soprattutto in relazione alla laicità dello Stato. (Continua.)Leggi anche: Nuovo, il pronipote di Giovanni XXIII rompe il silenzio: chi vorrebbe come successore diLeggi anche:, le ultime parole al fidato infermiereCinquediper la morte diIl Governo ha deciso di proclamare cinquediper la morte di. La decisione ha generato un dibattito molto acceso. Tra le voci che si sono espresse a favore di questa scelta c’è quella di Roberto, europarlamentare della Lega ed ex generale dell’esercito, che ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Addio a Papa Francesco, 5 giorni di lutto nazionale; La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - L'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede ''intenzione di partecipare'' ai funerali di Papa; Cinque giorni di lutto nazionale, polemica politica sul 25 aprile; Papa Francesco, perché 5 giorni di lutto? La scelta senza precedenti di Meloni (che lavora al discorso per il; Papa Francesco morto, le news del 22 aprile su funerali e conclave.

Se ne parla anche su altri siti: Lutto nazionale di 5 giorni per Francesco, David Parenzo: "Per Giovanni Paolo I solo un giorno, poverino..., come per Berlusconi"; Papa Francesco, perché 5 giorni di lutto? La scelta senza precedenti di Meloni (che lavora al discorso per il Parlamento); Proclamati 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: cosa comporta la decisione del Cdm; Papa Francesco, proclamato il lutto nazionale per 5 giorni: stop alle partite, Liberazione «moderata» Cosa succede ora; Papa Francesco, 5 giorni di lutto. Meloni cancella gli impegni all'estero.